Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Закарпатья

Синоптики предупреждают об образовании локальных селевых потоков. Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня на реках бассейнов Сяна и Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра над уровнями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 12 июня, град, грозы и сильного ветра обрушились на большую часть территории страны.

Из-за осложнения погодных условий за последние сутки в Украине обесточены 238 населенных пунктов в семи областях Украины.