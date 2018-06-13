09:38 13.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100196595:Polishuk

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Закарпатья

В среду, 13 июня, на реках бассейнов Сяна и Днестра возможен допьем уровня воды.

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Закарпатья

Синоптики предупреждают об образовании локальных селевых потоков. Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня на реках бассейнов Сяна и Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра над уровнями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 12 июня, град, грозы и сильного ветра обрушились на большую часть территории страны.

Из-за осложнения погодных условий за последние сутки в Украине обесточены 238 населенных пунктов в семи областях Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
У берегов Индонезии произошло сразу несколько землетрясений В Украине из-за непогоды обесточены почти 240 городов и сел В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго Свитолина отказалась выступать на турнире WTA в Москве
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив