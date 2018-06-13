Сегодня абитуриенты сдают последний экзамен внешнего оценивания 2018 года

В среду, 13 июня, завершается последняя сессия внешнего независимого оценивания в Украине. Таким образом, сегодня випускники должны здать финальное тестирование по химии, после чего смогут подать свои результаты экзаменов в высшие учебные заведения страны.
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Как отмечается, во исполнение сертификационной работы по химии отведено 150 минут. По предварительным сведениям, общее количество заданий в тесте — 52. При этом, максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания — 80.
Стоит напомнить, что главная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 года в Украине стартовала 22 мая, первым оценивался уровень знаний по математике.
Тестирование по украинскому языку и литературе состоялось 24 мая, по испанскому, немецкому и французскому языкам — 29 мая, по английскому языку — 1 июня, биологии — 4 июня, истории Украины — 6 июня, географии — 8 июня, физике — 11 июня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве образования и науки Украины заявили о запуске конструктивных консультаций с венгерской общиной касательно имплементации языковой статьи закона Украины "Об образовании".