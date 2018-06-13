Сегодня абитуриенты сдают последний экзамен внешнего оценивания 2018 года

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Как отмечается, во исполнение сертификационной работы по химии отведено 150 минут. По предварительным сведениям, общее количество заданий в тесте — 52. При этом, максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания — 80.

Стоит напомнить, что главная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 года в Украине стартовала 22 мая, первым оценивался уровень знаний по математике.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоялось 24 мая, по испанскому, немецкому и французскому языкам — 29 мая, по английскому языку — 1 июня, биологии — 4 июня, истории Украины — 6 июня, географии — 8 июня, физике — 11 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве образования и науки Украины заявили о запуске конструктивных консультаций с венгерской общиной касательно имплементации языковой статьи закона Украины "Об образовании".