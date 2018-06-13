По всей территории Украины начали отменять желтый сигнал светофора

Отмечается, что первыми такое нововведение испробуют в Виннице. Так, в ночное время на магистральных улицах города светофоры не будут переключать в "дежурный режим".

Отмена "ночного режима", когда движение на перекрестках, оборудованных светофорами, переходит из регулируемого на нерегулируемый, должна способствовать дорожной безопасности.

Предполагается, что такой шаг должен исключить "ночные гонки" и дать больше безопасности пешеходам, которые смогут переходить дорогу по сигналу светофора, а не надеясь на внимательность водителей и соблюдение ими Правил дорожного движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об отмене желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге. Отмечается, что Кабмином было поручено Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора.