На Донбассе во вторник один военный погиб, двое ранены

По состоянию на утро среды противник 32 раз нарушал режим прекращения огня. Из них три раза применяя вооружение запрещенное минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.

При этом с начала нынешних суток уже зафиксировано семь обстрелов. В результате боевых действий один военнослужащий погиб и двое раненных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр Операции объединенный сил, боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

На горловском направлении обстрелы зафиксированы в районе населенного пункта Луганское. Также боевики активизировались на донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

По данным украинской разведки, во вторник вечером была уничтожена боевая бронированная машина боевиков. Всего за сутки было уничтожено пять и ранены четыре боевика.

Напомним, во вторник, 12 июня, российские наемные войска и подчиненные им боевики с начала суток не прекращали обстрелы украинских позиций на Донбассе. По состоянию на шесть часов вечера противник 11 раз нарушал режим прекращения огня. При этом четыре раза противник применял тяжелого вооружения.