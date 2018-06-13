Медреформа не привлечет в здравоохранение дополнительные средства, нужна страховая медицина, - глава Concorde Capita

"К сожалению, я не могу назвать реформой то, что происходит сейчас. В моем понимании это просто способ перераспределения государственных денег. То, что было сделано, никоим образом не привлечет больше инвестиций в сектор, не сделает услугу дешевле и конкурентоспособней. Это просто давно назревшее изменение порядка распределения государственных денег, тогда как рынок медицинских услуг как был около $5 млрд, так, скорее всего, таким и останется", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, реформированием можно было бы назвать изменения, которые привели бы к увеличению рынка. "Если бы это была реформа, было бы понятно: условно говоря, в этом году объем рынка $5 млрд, в следующем году он $7 млрд, а в 2020 году он $10 млрд. Вот это я бы назвал реформой. Эта реформа не отвечает на этот вопрос: как в первый год повысить уровень страхового покрытия с $90 до $120 на человека, а во второй год - до $150, а в третий год - до $200", - сказал он.

По мнению И.Мазепы, привлечь дополнительные ресурсы в сферы здравоохранения может страховая медицина.

"Поэтому я нейтрально отношусь к медицинской реформе. Это действительно правильный шаг. Но его ни в коем случае нельзя назвать реформой", - подчеркнул глава инвесткомпании.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая будет выполнять роль заказчика медуслуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета. При этом коммунальные медицинские учреждения должны пройти обязательный для присоединения к медреформе процесс автономизации, в частности, реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). Только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с НСЗУ.

Источник: interfax.com.ua