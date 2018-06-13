Люди Продана требуют от будущего начальника ГБР в Одесской области Сердюка миллион долларов

Как сообщил информированный источник из ГФСУ, руководитель ведомства арестовал крупную партию контрабанды своего давнего партнера по коррупционному бизнесу, прокурора отдела надзора за таможенными органами ГФС Генпрокуратуры и без пяти минут начальника ГБР в Одесской области Сергея Сердюка. Снять арест обещал за $1 млн. На данный момент половина партии уже въехала на территорию страны.

"Деньги – грязь, но без них никуда…"

Сергей Сердюк в представлении не нуждается: отпетый контрабандист уровня Вадима Альперина, кум генерала СБУ Василия Писного. В феврале 2017 года, при мощном лобби Писного, Сердюк был назначен прокурором отдела надзора за таможенными органами ГФС Генпрокуратуры. Новость о назначении вызвала бурю негативных эмоций со стороны некоторых народных депутатов. Высокопоставленные кумовья даже получили по своим лицам от ноги героя Майдана Владимира Парасюка. Нардеп оправдал свои эмоции тем, что Сердюк плохой человек, никогда честно не жил и его место – в тюрьме.

Сердюк, установив контроль над всеми таможнями, может внедрить на них коррупционные схемы по конвертации служебного положения в денежные потоки: либо сотрудников ведомства начнут шантажировать и вымогать у них деньги, либо подставлять и возбуждать уголовные дела. Тут нет ничего нового, именно этим Писный занимался всю свою жизнь, - заявил Парасюк.

И, как в воду глядел. Впрочем, депутат не мог предугадать, что кроме всех перечисленных им злодеяний, Сердюк после своего назначения начнет лично возить крупные партии контрабанды через подставные фирмы. Источник свидетельствует, что такие ООО, как "Энпайс" (код ЕГРПОУ: 40330460), "Бравибелли" (37035620), "Меллвин" (41639370) и ряд других "прокладок" курирует лично Сердюк. Дружеские отношения с Проданом обеспечивали до недавнего момента беспроблемный ввоз контрабандных грузов фиктивных фирм Сердюка на территорию Украины.

Анекдотичной пикантности ситуации, о которой речь пойдет ниже, придает то обстоятельство, что Сергей Сердюк без пяти минут является начальником Государственного Бюро Расследований (ГБР) в Одесской области. Как сообщают СМИ, со ссылкой на информированные источники в ГПУ, за назначение Сердюка на столь ответственный в плане "надзора" за контрабандой государственный пост, заплачено 500 тысяч долларов.

Куратором по всем назначениям в ГБР является Пашинский. Именно ему передали деньги за Сердюка. А организатором этой "транзакции" стал Олег Радковский – депутат в Одесском горсовете от "БЮТ". Также здесь задействованы одесские контрабандисты, в частности, известный в узких кругах Александр Моргун, - пишет From.ua.

"Мы подошли из-за угла…"

Теперь о сути скандала. По словам источника в ГФСУ, Мирослав Продан остро нуждается перед выборами в больших деньгах. Не понаслышке зная, что большие деньги есть у его давнего "бизнес-партнера" по Одесской контрабанде Сердюка, Продан отважился на банальный "гоп-стоп" с правом последующего выкупа награбленного.

В мае 2017 года, следственное управление финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов ГФСУ возбуждает уголовное производство. В ходе досудебного расследования устанавливается факт того, что "неустановленные лица (!), действуя противозаконно и умышленно" создали те самые фиктивные фирмы: ООО "Энпайс", ООО "Бравибелли" и ООО "Меллвин", владелец которых на самом деле хорошо известен.

Затем оперативники Продана находят и допрашивают директора (по совместительству главного бухгалтера и учредителя ООО "Меллвил"), Наталью Бондаренко. Последняя божится, что, дескать, не имеет никакого реального отношения к этой фирме, уставный фонд не формировала, где находится предприятие не знает, никаких финансово-хозяйственных документов не подписывала и счетами не пользовалась.

Тут же, "совершенно случайно", следователям Продана становится известно, что в зоне Одесской таможенной ГФС, а именно в отделе таможенного оформления №3, происходит оформление крупной партии импортных товарно-материальных ценностей, получателем которых является ООО "Меллвил". Всего – 61 контейнер.

В результате, 8 июня 2018 года, следственное управление ГФСУ своим постановлением арестовывает весь груз Сердюка. Официальное основание – в качестве вещественных доказательств в рамках уголовного производства. Проще говоря – до выяснения подлинного владельца.

"И все прошло, как нож сквозь снег…"

По словам источника, удивление Сердюка таким неожиданным поворотом, передать словами трудно. Но еще в больший ступор прокурор отдела надзора за таможенными органами ГФС Генпрокуратуры впал после того, как Продан предложил ему решить все проблемы и всего за 1 млн долларов снять арест на контрабандный товар.

Продан предложил Сердюку внести сумму двумя траншами по 500 тысяч долларов. После внесения первой части обещал снять арест с 30 контейнеров. После уплаты остатка – с остальных 31 контейнера, - утверждает наш собеседник.

А на момент подготовки статьи к публикации, источник сообщил, что по состоянию на 11 июня 2018 года, первые 30 контейнеров выведены из-под ареста и уже въехали на территорию Украины.

Насколько мне известно, Сердюк пообещал Продану собрать остальную часть денег к понедельнику, 18 июня. И в тот же день Продан согласился растаможить оставшийся 31 контейнер с грузом Сердюка, - резюмировал сотрудник ГФСУ.

"Здравствуй, моя Мурка и прощай…"

В этой захватывающей детективной истории более всего интригует финальная сцена. До боли интересно, как сложатся отношения между Мирославом Проданом и Сергеем Сердюком после того, как последний отпразднует назначение начальником ГБР в Одесской области?

В близких кругах Сердюк славится своей жесткой рукой и стальным характером. Спускать такие подставы, а тем более столь беспрецедентные коррупционные деяния руководителя ГФСУ со стороны начальника целого Госбюро расследований было бы просто преступно!

Интересно, Продан отделается легким испугом – вернет деньги с процентами, или все-таки будет наказан по всей строгости закона? Делаем ставки, господа!

Источник: for-ua.com