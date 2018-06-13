Какая клавиатура вам подойдет и где купить ее дешево

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- По эргономике устройство ввода может быть классическим и низкопрофильным. Второй вариант имеет низкие клавиши, как у ноутбука, он удобнее классики и бесшумно работает. Подставка для рук снимет нагрузку.

- Размер девайса обязан соответствовать габаритам рабочего места. Кнопки обязаны быть крупными, с полным ходом

- По материалу клавиатуры бывают полностью пластиковыми или с металлическими и стеклянными вставками.

- По функциональности девайсы делятся на большие группы – офисные, домашние и геймерские.

- Клавиатуры подключаются при помощи провода (надежная недорогая классика) или через Bluetooth/USB

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