Какая клавиатура вам подойдет и где купить ее дешево

Клавиатура – суперважный девайс, ведь от нее зависит комфорт и здоровье рук. Какое устройство ввода выбрать, чтобы оно соответствовало вашим потребностям и в то же время было недорогим? Секреты поиска раскрывает ценовой агрегатор Е-каталог.
Выбирая клавиатуру из 8 сотен моделей в каталоге
- По эргономике устройство ввода может быть классическим и низкопрофильным. Второй вариант имеет низкие клавиши, как у ноутбука, он удобнее классики и бесшумно работает. Подставка для рук снимет нагрузку.
- Размер девайса обязан соответствовать габаритам рабочего места. Кнопки обязаны быть крупными, с полным ходом
- По материалу клавиатуры бывают полностью пластиковыми или с металлическими и стеклянными вставками.
- По функциональности девайсы делятся на большие группы – офисные, домашние и геймерские.
- Клавиатуры подключаются при помощи провода (надежная недорогая классика) или через Bluetooth/USB
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