12:50 13.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Где МВФ, а где лес кругляк?! Таких требований нет", – А. Новак

МВФ требует от Украины платежеспособности бюджета. Об этом заявил  в эфире телеканала "Первый деловой" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак

Эксклюзив:

"У фонда финансовые требования. Вот представьте себе: где МВФ, а где лес-кругляк?! Это два разных мира", — отметил А.Новак, добавив: "Так же с ценой на газ. Они (МВФ – ред.) требуют что? Рынка. Рыночных конкурентных отношений на рынке газа. У нас рынка газа и вообще энергоресурсов нет. У нас монополисты. На каждой отдельно взятой территории у нас монополист, который "снимает пенку". То есть ставит максимальную цену. И при этом еще и дает минимальное качество услуг. А потребитель не имеет выбора … МВФ требует, в том числе, чтоб мы из государственного бюджета не тратили огромные средства, например, на субсидии — а это за прошлый год 70 млрд гривен. МВФ требует, чтобы у нас были рыночные конкурентные отношения. Тогда у нас не будет таких космических цен и тарифов», – отметил Новак. 

Он также подчеркнул: "Они требуют рыночных экономических отношений. А эта тема, что МВФ требует повышения цены, или что МВФ требует лес-кругляк разрешить вывозить – это не требования МВФ. Это так их подают наши политики и бизнесмены, которые на этих схемах зарабатывают".


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