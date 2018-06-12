За неделю корью в Украине заболели 1,3 тыс. человек

Согласно оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за этот период заболели 523 взрослых и 822 ребенка.

Также отмечается, что в целом с начала года корью в Украине заболели 20 553 человека, из которых 12 222 детей. Больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

"За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве по состоянию на начало мая, зафиксирован первый в этом году случай заболевания ботулизмом.

Пищевой ботулизм – заболевание, обусловленное потреблением продуктов, которые содержат ботулотоксин, имеющий высокую степень токсичности для человека. Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет цвета, вкуса, запаха.