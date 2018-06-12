22:15 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Война и гуманитарный кризис на Донбассе - из-за вмешательства России, - Волкер

Из-за вмешательства Российской Федерации на востоке Украины идет война.

Война и гуманитарный кризис на Донбассе - из-за вмешательства России, - Волкер

Она вызвала гуманитарный кризис в регионе. Об этом во вторник, 12 июня, в своем Тwitter написал специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросу Украины Курт Волкер.

По его словам, во время его недавней поездки он увидел, что на востоке Украине идет горячая война, которая вызвала изнурительный, унижающий гуманитарный кризис.

Все это было вызвано вмешательством России, - написал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по словам Волкера, ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну". Кроме того, Волкер в ходе недавнего визита в Украину отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы.


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