В Украине во вторник сохранится теплая погода, местами дожди и грозы

Погоду большинства областей, кроме юга и юго-востока, будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град. В южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 метров на секунду, днем при грозах местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 23-29 жарких градусов.

В Киеве сегодня погода, порадовав нас безоблачным утром, уже в середине дня изменится и небо будет оставаться пасмурным до позднего вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-17 теплых. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На Закарпатье и Прикарпатье днем сильные дожди, местами град. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-17 теплых. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Днепропетровской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-28 градусов.

На востоке также тепло и сухо. Днем температура воздуха составит от 21 градусов до 26 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже 7-12 градусов.

На юге страны будет жарко и сухо. Ночью будет около 19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. В народе святую называли Колосяница и Гречишница, поскольку в это время начинает колоситься хлеб и сеют гречку. С давних времен день Федосьи считается несчастливым днем: День святой Феодосии стоит один всех понедельников. В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.