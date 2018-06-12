В Днепре на дороге делают креативную разметку

Отмечается, что всем привычные знаки теперь прямо на дороге. К слову, такая практика начала применяться совсем недавно.

Известно, что такую дорожную разметку уже можно увидеть на проспекте Слобожанском, на улице Набережной Заводской, вблизи Кайдакского моста. Кроме того, красный треугольник появился на дороге и на улице Космической, рядом с областной детской больницей: этот участок дороги является одним из самых опасных в городе.

Жителям города такая инициатива пришлась по душе, однако одних только дорожных знаков будет недостаточно, чтобы уменьшить риски несчастных случаев.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в украинской столице в скором времени может начаться реконструкция сразу двух транспортных развязок на Троещине. Отмечается, что Обе развязки расположены на улице Оноре де Бальзака. В частности, в направлении ул. Каштановой на ул. Бальзака обустроят двухстороннее движение.