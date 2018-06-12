13:33 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100196534:nastya

В Днепре на дороге делают креативную разметку

В Днепре специальные службы на дорогах начали рисовать дорожные знаки прямо на асфальте. Об этом информируют местные СМИ.

В Днепре на дороге делают креативную разметку

Отмечается, что всем привычные знаки теперь прямо на дороге. К слову, такая практика начала применяться совсем недавно.

Известно, что такую дорожную разметку уже можно увидеть на проспекте Слобожанском, на улице Набережной Заводской, вблизи Кайдакского моста. Кроме того, красный треугольник появился на дороге и на улице Космической, рядом с областной детской больницей: этот участок дороги является одним из самых опасных в городе.

Жителям города такая инициатива пришлась по душе, однако одних только дорожных знаков будет недостаточно, чтобы уменьшить риски несчастных случаев.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в украинской столице в скором времени может начаться реконструкция сразу двух транспортных развязок на Троещине. Отмечается, что Обе развязки расположены на улице Оноре де Бальзака. В частности, в направлении ул. Каштановой на ул. Бальзака обустроят двухстороннее движение.


Поделиться
Читайте также:
 
Парубий призвал французский бизнес обратить внимание на украинский рынок Украина передала в международный суд ООН доказательства финансирования Россией террористов - ФОТО В Чернигове произошел взрыв в жилом доме Обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции, - Джемилев
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив