Российский министр культуры назвал "трагедией" голодовку Сенцова

Об этом сообщает издание "Дождь".

Согласно словам министра культуры России Владимира Мединского, он переживает из-за голодовки политзаключенного Олега Сенцова, но это собственное решение украинского режиссера.

Глава Минкульта не стал комментировать вопрос о возможном обмене Сенцова на арестованного на Украине Кирилла Вышинского, отметив, однако, что их ситуации несопоставимы.

"В любом случае, это трагедия, и надо относиться к людям по-человечески", — заключил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко вероятно состоится при турецком правительстве. Так, накануе была практика обмена с представителями Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, которых выменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ. Как известно, они занимались убийством чеченских диссидентов.