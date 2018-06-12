19:12 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российский министр культуры назвал "трагедией" голодовку Сенцова

Министр культуры России Владимир Мединский назвал голодовку украинского режиссера Олега Сенцова "трагедией". Также представитель искусства заявил, что голодовка заключенного не относится к сфере компетенции Минкульта. 

Российский министр культуры назвал

Об этом сообщает издание "Дождь".

Согласно словам министра культуры России Владимира Мединского, он переживает из-за голодовки политзаключенного Олега Сенцова, но это собственное решение украинского режиссера.

Глава Минкульта не стал комментировать вопрос о возможном обмене Сенцова на арестованного на Украине Кирилла Вышинского, отметив, однако, что их ситуации несопоставимы. 

"В любом случае, это трагедия, и надо относиться к людям по-человечески", — заключил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко вероятно состоится при турецком правительстве. Так, накануе была практика обмена с представителями Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, которых выменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ. Как известно, они занимались убийством чеченских диссидентов.


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