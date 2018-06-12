11:16 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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По всей Украине объявили штормовое предупреждение – ФОТО

Сегодня, 12 июня, на всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

По всей Украине объявили штормовое предупреждение – ФОТО

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине, кроме южной части, Днепропетровщины, Донетчины и Луганщины, грозы, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град и порывы ветра 15-20 м/с.

Однако, на территории южной стороны, восточных и большинстве центральных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во вторник, 12 июня, территория Украины останется в теплой воздушной массе. Погоду большинства областей, кроме юга и юго-востока, будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град. В южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях без осадков.


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