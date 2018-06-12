Пить или не пить: работники СЭС проверили качество питьевой воды на Донбассе

Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий в Twitter.

Согласно недавно полученным сведениям, вода в регионе находится в категории "грязная" и "очень грязная". Кроме того, на сегодняшний день из-за шахтных вод также проседают грунты и происходит заболачивание.

Также сообщается, что на Донецкую и Луганскую область припадает до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине.

Как удалось выяснить, опасная ситуация оказалась в Торецке на линии столкновения. В частности, там рушится дамба хвостохранилища фенольного завода. Оно заполнено на 90% и сейчас там хранится 270 т химических отходов.

Отмечается, что сепаратисты не пускают экспертов для осмотра опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителей Авдеевки, Ласточкиного и Орловки Ясиноватского района в случае необходимости обеспечат водой из резервуара вместимостью четыре тысячи кубометров, в котором питьевой воды хватит ориентировочно на четверо суток.