Пить или не пить: работники СЭС проверили качество питьевой воды на Донбассе

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проверили питьевую воду на Донбассе. Причиной ревизии послужило то, что на поверхность начала выходить вода из шахт, после чего стала портится питьевая вода.
Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий в Twitter.
Согласно недавно полученным сведениям, вода в регионе находится в категории "грязная" и "очень грязная". Кроме того, на сегодняшний день из-за шахтных вод также проседают грунты и происходит заболачивание.
Также сообщается, что на Донецкую и Луганскую область припадает до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине.
Как удалось выяснить, опасная ситуация оказалась в Торецке на линии столкновения. В частности, там рушится дамба хвостохранилища фенольного завода. Оно заполнено на 90% и сейчас там хранится 270 т химических отходов.
Отмечается, что сепаратисты не пускают экспертов для осмотра опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителей Авдеевки, Ласточкиного и Орловки Ясиноватского района в случае необходимости обеспечат водой из резервуара вместимостью четыре тысячи кубометров, в котором питьевой воды хватит ориентировочно на четверо суток.