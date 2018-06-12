14:15 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пить или не пить: работники СЭС проверили качество питьевой воды на Донбассе

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проверили питьевую воду на Донбассе. Причиной ревизии послужило то, что на поверхность начала выходить вода из шахт, после чего стала портится питьевая вода.

Пить или не пить: работники СЭС проверили качество питьевой воды на Донбассе

Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий в Twitter.

Согласно недавно полученным сведениям, вода в регионе находится в категории "грязная" и "очень грязная". Кроме того, на сегодняшний день из-за шахтных вод также проседают грунты и происходит заболачивание. 

Также сообщается, что на Донецкую и Луганскую область припадает до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине. 

Как удалось выяснить, опасная ситуация оказалась в Торецке на линии столкновения. В частности, там рушится дамба хвостохранилища фенольного завода. Оно заполнено на 90% и сейчас там хранится 270 т химических отходов.

Отмечается, что сепаратисты не пускают экспертов для осмотра опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителей Авдеевки, Ласточкиного и Орловки Ясиноватского района в случае необходимости обеспечат водой из резервуара вместимостью четыре тысячи кубометров, в котором питьевой воды хватит ориентировочно на четверо суток.


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