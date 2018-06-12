12:56 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции, - Джемилев

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко вероятно состоится при турецком правительстве.   

Обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции, - Джемилев

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ATR.

По словам Джемилева, Турция может выступить посредником в обмене политзаключенных между Украиной и Россией. В то же время глава государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин ничего просто так не отдает.

При этом лидер Турции добавил, что накануе была практика обмена с представителями Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, которых выменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ. Как известно, они занимались убийством чеченских диссидентов.

"Может, у вас в заначке есть эти бандиты, может, обменяем все-таки на наших патриотов". (Эрдоган, - ред.) сказал: "Подумаем". Такой обмен не исключается", - заявил Джемилев, отметив, что жизнь Сенцова и Кольченко представляет для Украины большую ценность. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  украинский политзаключенный 41-летний Олег Сенцов ответил на письмо российской правозащитницы Татьяны Щур в котором рассказал, что врачи следят за его здоровьем, сейчас он перебывает санчасти лагеря в отдельной палате.


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