21:15 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье выпал град размером с грецкий орех - ФОТО

Во вторник, 12 июня, На Закарпатье выпал крупный град.

На Закарпатье выпал град размером с грецкий орех - ФОТО

При этом в селе Брод градины покрыли землю размером с грецкий орех. Как сообщает местное издание Mukachevo.net, град размером с куриное яйцо побил стекла на автомобилях и погнул кузова, а также побил шифер на крышах домов.

При этом местные жители рассказали, что ливень с градом начался около двух часов дня. В это же время ливень прошел практически по всему Закарпатью. Град также выпал в Ужгороде и на Тячевщине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синопники сегодня на Закарпатье и Прикарпатье обещали днем сильные дожди, местами град. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-28 градусов.


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