11:37 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Горы Карпат зацвели яркими цветами червоной руты – ВИДЕО

В Карпатах начался сезон цветения "музыкальных" цветов или же рододендрона, который также в народе называют червоной рутой.

Горы Карпат зацвели яркими цветами червоной руты – ВИДЕО

Как сообщается в сюжете телеканала "112 Украина", жители и гости Карпат будут радоваться яркими красками цветов три недели.

К слову, наблюдать цветение обычно можно в начале июня, а пик приходится на середину месяца.

Научное название цветов - Rhododendron, переводится с греческого как дерево-роза. Но в народе оно известно, как "червона рута". По легенде, оно цветет раз в 10 лет в высокогорье Карпат. Если его найдет девушка и подарит своему любимому, он будет всю жизнь любить ее и никогда не предаст.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Мамаевцы, расположенном в 15 километрах от Черновцов, расцвело тюльпанное поле. Тут в воскресенье, 22 апреля прошел фестиваль тюльпанов.


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