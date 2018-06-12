Эксклюзив: Рост экономики не успевает за ростом инфляции – В.Власюк

"Процент в экономике скажем так, в теории, это проблема. Когда ты экономически растешь, как устроить инфляцию? Есть рецепты, как с этим справляться и как их применять. Однако мы еще, условно говоря, не разогнали экономику к такому росту, а инфляция уже разогналась. Так что при 2% роста 14% инфляции — это очень тревожный показатель", — заявил В.Власюк, добавив, что конкурентоспособность экономики позволяет производить товары и экспортировать их. Таким образом, это даст возможность получать валюту извне и сдерживать курс доллара.

Более подробно о факторах, влияющих на уровень инфляции и как от этого напрямую зависит жизнь украинцев смотрите в программе "Бизнес" на ТК "Первый Деловой".