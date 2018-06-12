01:00 12.06.2018 | Общество | Новости
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Крым в составе России: Украину вновь изображают без ее территорий - ФОТО

Британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ.

Крым в составе России: Украину вновь изображают без ее территорий - ФОТО

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Тwitter.

Отмечается, что посольство Украины обращает внимание The Times of London на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году.

"Мы требуем изменить карту. Крым - это Украина", - написали в обращении к изданию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре казахстанской столицы Астана прошел арт-фестиваль, где были представлены 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. Так, карта Украины оказалась без Крыма. Таким образом, скандальные карты Украины и России неправильно расположили вероятно перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества.


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