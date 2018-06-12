Боевики на Донбассе 27 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ, ранены трое военных

При этом 11 раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения. Вместе с тем ситуация в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, на Луганском направлении боевики пытались ослабить оборонительные рубежи военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.

На Донецком направлении - вблизи Авдеевки и Пески. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

По данным украинской разведки, двух боевиков уничтожено и трое ранены.

Напомним, за прошедшие сутки воскресенье, 10 июня, боевики 32 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом семь раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.