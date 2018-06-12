08:56 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики на Донбассе 27 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ, ранены трое военных

За прошедшие сутки понедельник, 11 июня, боевики 27 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе.

Боевики на Донбассе 27 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ, ранены трое военных

При этом 11 раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения. Вместе с тем ситуация в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, на Луганском направлении боевики пытались ослабить оборонительные рубежи военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.

На Донецком направлении - вблизи Авдеевки и Пески. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

По данным украинской разведки, двух боевиков уничтожено и трое ранены.

Напомним, за прошедшие сутки воскресенье, 10 июня, боевики 32 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом семь раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.


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