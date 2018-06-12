Представительство американского посольства аннулировало визу Холодницкому

Об этом сообщается на сайте американского посольства.

Также известно, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал по причине того, что визу отменили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Специализированной антикоррупционной прокуратур Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года.

Как считает Холодницкий, создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата. В частности, посмотреть как судьи будут выносить приговоры.