Представительство американского посольства аннулировало визу Холодницкому

Соединенные Штаты Америки аннулировали американскую визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, которая была выдана на пять лет.
Об этом сообщается на сайте американского посольства.
Также известно, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал по причине того, что визу отменили.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Специализированной антикоррупционной прокуратур Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года.
Как считает Холодницкий, создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата. В частности, посмотреть как судьи будут выносить приговоры.