За год украинцы воспользовались безвизом более 550 тысяч раз

Согласно его словам, среди наиболее популярных причин отказа оказались: несоответствие цели поездки, несоответствие финансового обеспечения, превышение срока пребывания.

В то же время представитель Госпогранслужбы сообщил, что угроз для пересмотра условий безвизового режима с ЕС для Украины нет.

"Угроза от граждан Украины, со стороны туристов, которые используют территорию Украины как государства-транзитера, сегодня отсутствует. Поэтому, реальных угроз относительно поднятия даже разговоры о пересмотре условий безвизового режима на сегодняшний день не существует", - подчеркнул Серватюк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Польше критически не хватает украинских рабочих рук. Под угрозой — урожаи клубники, а также малины и вишни. Польская сторона объяснила — виной тому является изменение административно-правовых норм, из-за которых украинцы слишком долго ждут визы.