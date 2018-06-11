18:29 11.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За год украинцы воспользовались безвизом более 550 тысяч раз

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк рассказал, что с начала действия безвизового режима в страны Евросоюза не смогли осуществить свои визиты около 40 тысяч украинцев.

За год украинцы воспользовались безвизом более 550 тысяч раз

Согласно его словам, среди наиболее популярных причин отказа оказались: несоответствие цели поездки, несоответствие финансового обеспечения, превышение срока пребывания.

В то же время представитель Госпогранслужбы сообщил, что угроз для пересмотра условий безвизового режима с ЕС для Украины нет.

"Угроза от граждан Украины, со стороны туристов, которые используют территорию Украины как государства-транзитера, сегодня отсутствует. Поэтому, реальных угроз относительно поднятия даже разговоры о пересмотре условий безвизового режима на сегодняшний день не существует", - подчеркнул Серватюк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Польше критически не хватает украинских рабочих рук. Под угрозой — урожаи клубники, а также малины и вишни.  Польская сторона объяснила — виной тому является изменение административно-правовых норм, из-за которых украинцы слишком долго ждут визы.


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