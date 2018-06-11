11:22 11.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Укрзализныце" стартует услуга полноценного питания в поездах - ФОТО

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" с завтрашнего дня, 12 июня, запустит услугу полноценного питания в поездах.

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Об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

По словам исполняющего обязанности, с начала рабочей недели компания предлагает пассажирам позаботиться об отпуске. Так, на время летних каникул будет дополнительно назначено 23 поезда по востребованным направлениям.

Также Кравцов, опубликовав соответствующий документ с расписанием поездов.

Он напомнил, что в "Укрзализныци" появилась новая опция. Где время покупки билетов онлайн - мы информируем о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", теперь каждый пассажир "Укрзализныци" при покупке билетов онлайн сможет видеть, есть ли в вагоне кондиционер. В ведомстве разъяснили, что новая опция дает возможность пассажирам выбрать вагон с кондиционером. Уже на этапе выбора места в поезде пассажир четко будет понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать.


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