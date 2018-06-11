20:59 11.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Берлине началась встреча главы МИД "нормандской четверки"

В Берлине в эти минуты проходит встреча министров иностранных дел в нормандском формате.

В Берлине началась встреча главы МИД

Министры Франции, Германии, Украины и Россия в понедельник, 11 июня, на заседании планируется поднять вопросы безопасности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в России, так и на оккупированной территории Донбасса.

Говорить также будут о возможном формате миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе.

Напомним, предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас зявил, что он поддерживает начало миротворческой миссии Организации объединенных наций на востоке Украины. При этом он уверен, что необходимо стремиться к отводу тяжелых вооружений и улучшению гуманитарных условий в регионе.


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