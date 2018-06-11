10:57 11.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

В Украине в понедельник, 11 июня 2018 года, сохраниться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Практически на всей территории страны, кроме Закарпатской области, сегодня установится жаркая и сухая погода. Как сообщает Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данным Гидрометцентра, в Украине будет преобладать чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 11 июня, в Украину с запада будет поступать теплая воздушная масса, лишь восточная часть страны ночью еще останется в прохладном воздухе. Кратковременные дожди пройдут ночью в Карпатах и на Прикарпатье, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами грозы, утром и днем в Карпатах и Прикарпатье местами сильные дожди. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, при грозах отдельные порывы 15-20метров на секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.


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