Семья Сенцова просит Путина освободить крымчанина до ЧМ

Об этом сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, Олен намерен голодать до последнего, а он такой человек, который не отступает от своего слова.

У нас осталось совсем мало времени. Я очень надеюсь, что Путин примет решение и освободит его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира, - заявила Наталья.

Напомним, Сенцов объявил протестную голодовку еще 14 мая и заявил, что прекратит ее только при условии освобождения Кремлем всех украинских политических заключенных.

Его адвокат Дмитрий Динзе говорит, что в любой момент ситуация может ухудшиться.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в субботу по телефону переговорил с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обсудил ситуацию на юго-востоке Украины и выполнение Минских соглашений. Кроме того, президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.