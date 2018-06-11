04:00 11.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Семья Сенцова просит Путина освободить крымчанина до ЧМ

Семья Олега Сенцова призвала президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера из тюрьмы перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует в четверг.

Семья Сенцова просит Путина освободить крымчанина до ЧМ

Об этом сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, Олен намерен голодать до последнего, а он такой человек, который не отступает от своего слова.

У нас осталось совсем мало времени. Я очень надеюсь, что Путин примет решение и освободит его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира, - заявила Наталья.

Напомним, Сенцов объявил протестную голодовку еще 14 мая и заявил, что прекратит ее только при условии освобождения Кремлем всех украинских политических заключенных.

Его адвокат Дмитрий Динзе говорит, что в любой момент ситуация может ухудшиться.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в субботу по телефону переговорил с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обсудил ситуацию на юго-востоке Украины и выполнение Минских соглашений. Кроме того, президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.


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