10:52 11.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала действия безвиза с ЕС им воспользовались 555 тыс. украинцев

За год действия безвизового режима с Евросоюзом упрощенной процедурой воспользовались 555 тыс. украинцев. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

С начала действия безвиза с ЕС им воспользовались 555 тыс. украинцев

Как сообщается, всего с начала безвизового режима украинцы 20,3 млн раз пересекли границу с Евросоюзом, более 555 тыс. украинцев воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Стоит отметить, что чаще всего украинские граждане выбирают авиационные пути для путешествий, меньше всего - по морю. Однако, наипопулярнейшим путем пересечения границы остается Польша. Именно через нее в страны ЕС попадает наибольшее количество украинцев.

Наименьший поток путешественников из Украины в страны ЕС - через словацкую границу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Дании единогласно проголосовали за строительство стены на границе с Германией. Отмечается, что забор длиной 70 километров и высотой 1,5 метра хотят построить для препятствования передвижению через границу диких кабанов, которые, по словам местных фермеров, приносят африканскую чуму свиней.


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