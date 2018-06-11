Платный мир интернета: на что можно тратить деньги?

Сегодня мы бы хотели акцентировать внимание на виртуальной продукции, то есть тех вещах, за которые вы заплатите деньги, но которые останутся невещественными и будут доступны только на экране монитора.

Возьмем, к примеру, покупку видеоконтента – фильмов и сериалов. Несмотря на то, что сегодня в русскоязычном сегменте Сети все еще работают крупные бесплатные кинотеатры, все больше пользователей смотрят в сторону платных ресурсов. Обычно это сайты, которые предлагают фильмы и сериалы в хорошем качестве и полностью на легальной основе, без нарушения авторских прав. Есть на их страницах и бесплатные материалы, которые приносят прибыль за счет рекламы, однако большая часть свежей кинопродукции все же доступна только после разовой или абонентской оплаты.

Относительно новая графа пользовательских трат – это пожертвования. Это могут быть добровольные переводы на развитие каких-то проектов, производств, старт-апов в надежде получить определенные потребительские бонусы после их запуска и выхода на рынок. Это могут быть переводы в пользу популярных влогеров и других известных личностей, которые ведут прямые трансляции и всячески подталкивают свою аудиторию к финансовой помощи.

Не стоит списывать со счетов и игры. Это раньше пользователи тратили на свои игровые увлечения не более 10 долларов в месяц – на покупку игры на диске. Сегодня, учитывая стоимость популярных игр, а также микротранзакции, донат, стимуляцию игроков на депозиты, ежемесячные траты среднестатистического любителя игр многократно возросли. Достаточно "подсесть" на какую-то многопользовательскую игру или научиться играть в автоматы в интернете на каком-нибудь сайте вроде ilovesloti – и вы легко сможете оставлять в виртуальном мире всю свою зарплату в течение одного дня.

Вместе с растущими потребительскими возможностями растет и финансовая ответственность. Многие виртуальные товары могут оставить заметную дыру в вашем бюджете, поэтому перед покупкой чего-либо, оплатой услуг, депозитом еще раз подумайте, стоит ли тратить кровно заработанные, не слишком ли высок риск, и оправданы ли подобные траты вообще.