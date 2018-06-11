На лето "Укрзализныця" запустила 23 дополнительных поезд

Предприятие в понедельник, 11 июня, на своем сайте обнародовало список из 23 поездов. Согласно сообщению, традиционно самым популярным направлением остается побережье Черного и Азовского морей. Именно туда будет следовать восемь поездов - в Одессу, пять - в Херсон, по три - в Геническ и Бердянск.

Также увеличена периодичность курсирования популярных графиковых поездов.

Так, поезд № 212/211 Новоалексеевка - Харьков будет курсировать ежедневно со 2 июня по 22 сентября; поезд № 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать с 9 июня по нечетным датам; поезд № 228 Киев - Бердянск - через день с 1 июня по 31 июля и с 1-9 сентября по нечетным датам, а в период с 2 по 30 августа - по четным.

Поезд № 282 Хмельницкий – Геническ будет курсировать 2-12 июня и 4-16 сентября по четным датам, а в период с 14 июня по 2 сентября – ежедневно, также поезд № 298 Киев - Херсон будет курсировать ежедневно с 1 июня по 8 сентября.

Поезд № 162 Николаев - Киев будет курсировать 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 июля, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 августа; а поезд № 256/255 Львов - Херсон будет курсировать один раз в четыре дня в период с 5 июня по 9 сентября.

Летний поезд № 258 Одесса - Львов будет курсировать ежедневно с июня по 16 сентября; а поезд № 251/252 Днепр, Кривой Рог - Одесса будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 15 сентября; также по нечетным датам будут курсировать: поезд № 265 Харьков - Херсон (с 1 июня по 9 сентября), поезд № 190/244 Днепр-Кривой Рог - Геническ (с 9 июня по 9 сентября), поезд №271 / 272 Харьков - Одесса (с 8 июня по 19 сентября) и поезд № 248 Одесса - Киев - Житомир (с 15 июня по 29 сентября).

По четным датам будут курсировать поезда: № 232/231 Геническ - Ивано Франковск (с 10 июня по 10 сентября), № 472/552 Днепр - Кривой Рог - Бердянск (с 10 июня по 16 сентября), и поезд № 261/262 Харьков - Бердянск (с 10 июня по 14 сентября).

Поезд №779 / 780 Сумы - Винница осуществит рейсы 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 июня, 1 и 2 июля.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать с 13 июня по 2 сентября ежедневно, а поезд № 761/762 Киев - Одесса - с 15 июня по 2 сентября ежедневно.

Поезд № 072 Киев - Геническ будет курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам; поезд № 076 Киев - Херсон - с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам.

Также назначены поезда № 170/169 и № 168/167 Львов – Одесса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Госкомпания Укрзализныця приобрела 30 локомотивов General Electric за 4,68 миллионов долларов за единицу. Об этом в системе закупок Prozorro сообщил Укрэксимбанк, который предоставил кредит украинской компании на условиях лизинга.