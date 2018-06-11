Кирилл Сыгыда: мозги — главная ценность Украины

Во всем мире работают сотни украинских стартапов. Среди самых известных Grammarly, Petcube, People.ai, Template Monster, Augmented Pixels, Kwambio и многие другие. Украинские стартаперы, IT-предприниматели и разработчики высоко котируются в мировом бизнесе. При этом, у нас в Украине как-то само собой укоренилось мнение о некой нашей наполноценности.

Ряд людей испытывают на себе эффект комплекса “меншовартостi”, то есть, занижают свои умения и желания, свой интеллектуальный потенциал. Почему-то говорят о низком уровне среднего и высшего образования в стране, о плохом экономическом климате, и низком социальном обеспечении. И приходят к выводу, что Украина не является страной возможностей и вообще нужно накрываться белой простыней и ползти на кладбище.

Я с ними не согласен. Простой вопрос: почему в стране низким образованием так много действительно крутых разработчиков программных продуктов? И второй вопрос: если мы такие не умные, то почему в стартапы и проекты наших ребят вкладывают деньги лучшие зарубежные инвесторы? Следующий вопрос: чем нужно обладать, чтобы создавать продукты уровня Grammarly?

Один ответ на все вопросы — в Украине есть мозги. Любое образование следует оценивать по его результату. Наличие диплома или рабочего места — не результат. Готовый продукт, который пользуется спросом на мировом рынке (и в США, и в ЕС) — это результат.

Украина — одна из сильнейших стран в контекстре финтех-бизнеса. Достаточно посмотреть на приложения от ПриватБанка и Монобанка, и сравить их с ближайшими аналогами глобальных банков. Я не буду детально описывать их технические преимущества и не буду детально останавливаться на удобстве их использования. Вы можете попробовать сами сравнить Приват24 и Монобанк.

Придете к однозначному выводу. Если в Украине нет мозгов, то сделать такие разработки невозможно.

Я уверен, что невозможно все время акцентироваться на неудачах или неудобствах нашей страны. Безусловно, мы не идеальные, а значит и наше государство далеко от идеала. Нам следует всеми силами концентрироваться на наших достижениях и ключевых умениях. Концентрироваться и развивать.

Именно мозги — наше национальное достояние, которое нужно беречь и хранить. Интеллектуальный багаж и потенциал Украины — самое ценное.

Источник: antikor.com.ua