Италия и Мальта должны принять судно с мигрантами

Об этом говорится в заявлении управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Отмечается, что в Организации Объединенных Наций требуют спасти людей, а вопрос о том, как распределить ответственность между государствами, можно рассмотреть позже.

Известно, что около 629 человек находятся на судне Aquarius, в том числе более 100 детей. В данное время судно находиться в водах у Мальты и Италии. Однако, до сих пор ни одна страна не согласилась позволить мигрантам высадиться.

Стоит добавить, что судно Aquarius принадлежит европейской благотворительной организации SOS Mediterranee. Накануне оно подобрало африканцев с различных плавсредств у побережья Ливии. Но Италия не позволила Aquarius войти в любой из своих портов и дала распоряжение следовать на Мальту, но та также отказалась принимать судно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушения лодка с мигрантами, в результате чего 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести. Как отмечается, всего в лодке находилось около ста человек. Предполагается что, все мигранты были из Эфиопии и надеялись найти работу в странах Персидского залива.