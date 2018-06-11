11:32 11.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Глава Concorde Capital Игорь Мазепа: сделал макропрогноз на 2018 год

Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказал в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина", что ожидает рост украинской экономики на уровне 3-3,5% в 2018 году.

Глава Concorde Capital Игорь Мазепа: сделал макропрогноз на 2018 год

"Мы считаем, что Украина будет расти. Наш прогноз находится на одном уровне с ожиданиями Всемирного банка (ВБ) и МВФ - 3,0-3,5%", - отметил Мазепа.

Он добавил, что основным фактором роста является роствнутреннего потребления, триггером или первоначальным толчком которому послужило повышение минимальной заработной платы в начале 2017 года. 

Игорь Мазепа отмечает, что позитивные ожидания относительно макроэкономики поддерживают и внешние рынки: цены на основные биржевые украинские товары или стабильны, или понемногу растут, как и производство.

Источник: Интерфакс-Украина


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