Эксклюзив: Куда вкладывать деньги в Украине – Мария Барабаш

По её словам, привлечение инвестиций в компанию дает ей дополнительные конкурентные преимущества и зачастую является мощнейшим средством роста. В связи с этим привлечение финансирования целесообразно для развития предприятия, модернизации или расширения производства, роста объемов продаж, повышения эффективности деятельности, в результате чего будет расти стоимость компании и, соответственно, вложенный инвестором капитал.

"Куда, прежде всего, стоит вкладывать инвестиции в Украине? Первое — это агропромышленный сектор. Особенно когда идет дело о переработке и производстве продуктов питания. Второе — это зеленая энергетика. У нас всего 1,5 процента возобновляемой энергетики со всего сектора, но мы имеем наивысший зеленый тариф и поэтому это очень перспективный сектор. И третье — это сектор IT, потому что мы четвертая страна в мире по количеству специалистов в этой области. И поэтому мы имеем очень большие инвестиционные надежды и ожидания!", — заявила М.Барабаш.