В Квебеке антиглобалисты устроили массовые акции протеста - ФОТО

Сообщается, что в манифестации приняли участие около 200 человек. Лица многих участников акции закрыты масками или покрыты балаклавами. Они выкрикивают лозунги против участников саммита, а также выступают против, как они сами считают, мирового заговора глобального правительства, которое продолжает управлять миром и англо-саксонским обществом.

За ситуацией следят усиленные полицейские патрули, акция проходит относительно спокойно. Локально были зафиксированы случаи провокации полисменов, но все обошлось без применения физического насилия по обе стороны баррикад.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно страны-члены G7 договорились совместно противодействовать влиянию негативной российской пропаганды. лидерами государств было предложено ввести систему Rapid Response Mechanism, при помощи которой можно быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, которые Москва пытается осуществлять все чаще.