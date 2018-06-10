В грузинской Кахетии ливень вызвал наводнения, подтопив первые этажи домов

Вода затопила подвалы и первые этажи домов. Как сообщают грузинские СМИ, особенно пострадали жители Гурджаанского района, где из-за интенсивного дождя вышла из берегов река Джандрисхеви, что вызвало повреждения дорожной инфраструктуры и ограничило движение автотранспорта.

Сегодня с самого утра спасательные бригады со спецтехникой откачивают воды из затопленных домов и дорог. По словам мэра муниципалитета Гурджаани Арчил Хандамашвили, как только работы по ликвидации последствий стихии будут завершены, власти подсчитают нанесенный. Пострадавшим будет оказана соответствующая помощь, - заверил он.

Вместе с тем научно-технический центр "Дельта" Минобороны Грузии уверен, что ущерб мог быть намного больше, если бы не было осуществлено оперативное реагирование на нейтрализацию градовых атмосферных процессов в регионе.

По информации центра, вчера с 18:24 часов до 23:13 часов в Гурджаанском, Ахметском, Сагареджойском, Лаходехском, Квварельском, Телавском и Сигнахском районах Кахетии в массу градовых облаков общей площадью в 650 квадратных ментров поэтапно для их нейтрализации были выпущены 110 ракет, после чего осадки в этих районах выпали в виде интенсивного дождя.

Град - главный бич грузинских виноградарей, особенно в пору созревания урожая, - пояснили в центре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в пятницу, 8 июня, возможно формирование значительного местного стока. На реках области также возможно повышение уровней воды и образование небольших локальных селевых потоков. Как сообщает пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям Украины, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сегодня на Закарпатье ожидаются связи ливневые дожди во второй половине дня.