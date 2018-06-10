09:00 10.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100196361:roman

Украина стоит на пути масштабной социально-экономической модернизации - Мингарелли

Глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли утверждает, что основным "двигателем" модернизационных процессов в Украине до сих пор остается Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. 

Украина стоит на пути масштабной социально-экономической модернизации - Мингарелли

Об этом он рассказал во время второй межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО".

По его словам, основные модели для реформ в Украине можно идентично продублировать ссылаясь на Соглашение Украина-ЕС, однако для этого нужно закончить ранее начатые институциональные реформы. Мингарелли уверен, что с новым составом Верховной Рады в стране удастся значительно ускорить согласование европейского и отечественного законодательства. 

"Если вы хотите большей эффективности, следует подумать над этими вопросами, думать иначе не стоит", - подытожил европейский чиновник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководитель представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине длится следование продуманному плану, направленному на дезинформацию о негативных последствиях евроинтеграции для украинского населения. Масштабы таких мероприятий могут лишь расширить.


Поделиться
Читайте также:
 
В Польше разбился самолет украинского депутата - ФОТО Елизавета II продолжает оставаться самым пожилым монархом в Европе - ФОТО В Квебеке антиглобалисты устроили массовые акции протеста - ФОТО Украина может получить транш от МВФ уже этой осенью
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив