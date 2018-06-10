Украина стоит на пути масштабной социально-экономической модернизации - Мингарелли

Об этом он рассказал во время второй межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО".

По его словам, основные модели для реформ в Украине можно идентично продублировать ссылаясь на Соглашение Украина-ЕС, однако для этого нужно закончить ранее начатые институциональные реформы. Мингарелли уверен, что с новым составом Верховной Рады в стране удастся значительно ускорить согласование европейского и отечественного законодательства.

"Если вы хотите большей эффективности, следует подумать над этими вопросами, думать иначе не стоит", - подытожил европейский чиновник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководитель представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине длится следование продуманному плану, направленному на дезинформацию о негативных последствиях евроинтеграции для украинского населения. Масштабы таких мероприятий могут лишь расширить.