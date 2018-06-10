Соло-гитарист группы Fleetwood скончался в возрасте 68 лет

Покамест известно, что он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, но точную причину смерти музыканта родственники погибшего попросили медиков не разглашать.

Кируен с самого раннего возраста бредил о карьере музыканта. Еще 18-летнем возрасте он пробыл в одном из музыкальных коллективов до 1972 года, когда был уволен на фоне усугубившегося алкоголизма. После этого он начал сольную карьеру, но уже в 1970-е годы у него начались проблемы с психическим здоровьем, а в 1980-е и 1990-е годы Дэнни даже стал вести образ жизни бездомного жителя Лондона.

В 1998 году Кируэн вместе с основными музыкантами Fleetwood Mac был введен в "Зал славы рок-н-ролла". Он был единственным участником группы, который никогда не менялся в коллективе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ушел из жизни предводитель известной британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли при неизвестных обстоятельствах. Исполнителю было 36 лет. На данный момент неизвестно от чего именно скончался певец, но поклонники помнят, что в сентябре 2016 года у Тимми Матли диагностировали рак кожи третьей степени.