Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

На западе страны в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье стоит ожидать кратковременных дождей с грозами, температура воздуха днем составит плюс 24-27 градусов.

На севере сухая и солнечная погода, днем температура воздуха прогреется до плюс 24-26 градусов, осадков не ожидается.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров покажут плюсовую температуру 24-26 градусов выше нуля. Аналогичный температурный показатель ожидает и жителей восточных регионов Украины.

До плюс 28-29 сегодня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура в Черном море составит плюс 16-18 градусов тепла, в Азовском море до плюс 19.

В Киеве сегодня температура воздуха будет составлять до плюс 26-27 градусов тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в субботу, 9 июня, синоптики обещали дожди с грозами на западе, севере и юге страны.