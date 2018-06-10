Елизавета II продолжает оставаться самым пожилым монархом в Европе - ФОТО

Сообщается, что королева Елизавета прибыла на церемонию одна, без сопровождения своего супруга принца Филиппа. В прошлом году он отошел от выполнения своих официальный королевских обязанностей по состоянию здоровье, ведь ему уже скоро исполниться 98-мь лет.

На праздничной церемонии присутствовали принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл, а также Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт и жена принца Чарльза герцогиня Корнкольска Камилла. Супруги монарших жен прибыли поздравить свою бабушку верхом на белых лошадях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 19 мая один из самых завидных женихов мире - сын принцессы Дианы и принца Чарльза женится на американской актрисе Меган Маркл. Полная версия свадебной церемонии молодоженов уже опубликована на видеохостинге YouTube.