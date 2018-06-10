22:27 10.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики с начала суток семь раз нарушали режим прекращения огня

В воскресенье, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась напряденной.

Боевики с начала суток семь раз нарушали режим прекращения огня

Боевики с начала суток по состоянию на шесть часов вечера семь раз нарушили режим тишины. В течение текущих суток ни один украинский военный не погиб.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Свою активность боевики проявляли преимущественно на донецком направлении.

Вместе с тем боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы по украинским военным в районах населенных пунктов Орехово, Зайцево, Марьинка, Верхнеторецко, а также Лебединское и Водяное вблизи Мариуполя. В течение текущих суток ни один украинский военный не погиб.

Напомним, за прошедшие сутки четверг, 7 июня, боевики 37 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом 12 раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранения получили четверо военных.


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