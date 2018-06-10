База "Миротворца" пополнилась именем еще одного российского актера

Так, актера и российского шоумена обвиняют в организации нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан. Также его подозревают в пропаганде России и попытке легализации аннексии Крыма. Куценко был уличен в сьемках в фильмах "Каникулы президента" и "Балканская граница", которые проходили на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, что Гоша Куценко родился на территории Украины, а именно в Запорожье. Затем вместе с семьей он переехал во Львов, однако с 1988 года он живет в Москве. Ранее он очень часто посещал территорию Украины, снимался в различных сериал и телевизионных шоу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российский комедийный актер и сценарист Семен Слепаков попал в базу " Миротворца". Семен Слепаков сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым, а также сообщается, что он занимался там незаконной концертной деятельностью.