12:34 10.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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База "Миротворца" пополнилась именем еще одного российского актера

Российский актер Гоша Куценко пополнил списки базы сайта "Миротворец". Соответствующая информация появилась на профильном портала организации. 

База

Так, актера и российского шоумена обвиняют в организации нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан. Также его подозревают в пропаганде России и попытке легализации аннексии Крыма. Куценко был уличен в сьемках в фильмах "Каникулы президента" и "Балканская граница", которые проходили на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, что Гоша Куценко родился на территории Украины, а именно в Запорожье. Затем вместе с семьей он переехал во Львов, однако с 1988 года он живет в Москве. Ранее он очень часто посещал территорию Украины, снимался в различных сериал и телевизионных шоу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российский комедийный актер и сценарист Семен Слепаков попал в базу " Миротворца". Семен Слепаков сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым, а также сообщается, что он занимался там незаконной концертной деятельностью.


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