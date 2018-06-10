Американские ученые назвали идеальную формулу для реализации революции в стране

Об этом передает Science Daily.

Так, исследователи провели "полевые" испытания, собрав в интернете людей и поделив их на 10 групп по 20 человек. Участникам исследования предлагалось прийти к единому мнению, тогда им полагалось денежное вознаграждение. Так что высказывать альтернативные мнения и вступать в споры было не выгодно. Но как только группа приходила к общему знаменателю, то ученые записывали их в ряды "оппозиции".

В результате выяснилось, что как только количество недовольных достигнет уровня в 25 процентов от общего числа участников, то оставшиеся просто подстраивались под мнение недовольных. Во всех случаях революция происходила, как только каждый четвертый член команды становился носителем ее идей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские ученые провели первые успешные испытания препарата, который позволит в один момент избавить человека от похмелья. Сотрудники профильного учебного ведомства уже объявили конкурс на набор испытателей "чудо-препарата". Бедолагам придется выпивать очень большие количества алкоголя в ходе испытаний, но, как утверждают ученые, все это делается сугубо во имя науки.