02:00 10.06.2018 | Общество | Новости
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Американские ученые назвали идеальную формулу для реализации революции в стране

Ученые из Университета Пенсильвании просчитали коэффициент недовольства общества, который позволяет успешно реализовать революционный сценарий смены власти в стране. 

Американские ученые назвали идеальную формулу для реализации революции в стране

Об этом передает  Science Daily.

Так, исследователи провели "полевые" испытания, собрав в интернете людей и поделив их на 10 групп по 20 человек. Участникам исследования предлагалось прийти к единому мнению, тогда им полагалось денежное вознаграждение. Так что высказывать альтернативные мнения и вступать в споры было не выгодно. Но как только группа приходила к общему знаменателю, то ученые записывали их в ряды "оппозиции".

В результате выяснилось, что как только количество недовольных достигнет уровня в 25 процентов от общего числа участников, то оставшиеся просто подстраивались под мнение недовольных. Во всех случаях революция происходила, как только каждый четвертый член команды становился носителем ее идей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские ученые провели первые успешные испытания препарата, который позволит в один момент избавить человека от похмелья. Сотрудники профильного учебного ведомства уже объявили конкурс на набор испытателей "чудо-препарата". Бедолагам придется выпивать очень большие количества алкоголя в ходе испытаний, но, как утверждают ученые, все это делается сугубо во имя науки.


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