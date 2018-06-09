В субботу в Украине местами грозы, температура поднимется до 29

В то же время ожидается потепление. В южных областях и на Закарпатье прогнозируют до 29 градусов. На остальной территории на 1-3 градуса меньше.

Минимальная температура - не выше 25 градусов в Харьковской и Сумской областях. Ветер северо-восточный, 3-8 метров на секунду.

В Киеве сегодня небо весь день будет безоблачным. Осадков синоптики также не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины без осадков, только в Закарпатье и днем в Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов, в Сумской области до 21-26 градусов.

В центре страны в субботу ночью без осадков, днем в Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха не опустится ниже 8-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха не опустится ниже 14-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы Феодоры девы. В народе есть поговорка: На Федору не выноси из избы сору. В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев - к хорошей погоде.