15:24 09.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина готова увеличить военное присутствие в Афганистане

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о возможности увеличения количества контрактных военных, которые будут принимать участие в урегулировании конфликта в Афганистане.

Украина готова увеличить военное присутствие в Афганистане

Об этом он сказал во время заседания Североатлантического совета со странами-контрибуторами Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Дискуссия проходила в контексте министров обороны европейских стран.

В частности, Полторак внес предложение об увеличении количества украинских военнослужащих в Кабуле с 11 до 28 человек. Министр отметил, что поддержка Альянса будет способствовать движению Украины к евроатлантическим стандартам, а Киев, в свою очередь, готов будет демонстрировать свои успехи военной реформы на практике за рубежом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НАТО и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. Принцип открытых дверей остается основным и актуальным, как для Украины, так и для других стран. 


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