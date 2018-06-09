Украина готова увеличить военное присутствие в Афганистане

Об этом он сказал во время заседания Североатлантического совета со странами-контрибуторами Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Дискуссия проходила в контексте министров обороны европейских стран.

В частности, Полторак внес предложение об увеличении количества украинских военнослужащих в Кабуле с 11 до 28 человек. Министр отметил, что поддержка Альянса будет способствовать движению Украины к евроатлантическим стандартам, а Киев, в свою очередь, готов будет демонстрировать свои успехи военной реформы на практике за рубежом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НАТО и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. Принцип открытых дверей остается основным и актуальным, как для Украины, так и для других стран.