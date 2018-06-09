Террористы "Талибана" согласовали временное перемирие

Сообщается, что священнослужители приняли специальную фетву, которая проклинает всех тех, кто вознамериться совершать смертельные суициды во время проведения мусульманского поста. Впрочем, боевики не готовы приостанавливать боевые действия против западных войск. Временное перемирие будет продолжаться три дня, прелиминарные условия мира покамест не известны.

Напомним что президент Афганистана Ашраф Гани в четверг впервые объявил о безусловном прекращении огня с талибами, которое будет продолжаться до окончания месяца мусульманского поста. Перемирие не распространяется на другие группировки

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центральной части Афганистана боевики движения Талибан убили по меньшей мере 20 полицейских, в том числе и начальника полиции. Талибы напали на правоохранителей в уездах Джагату, Дех-Як, Аджристан, Гиро, а также в городе Газни – административном центре одноименной провинции.