Хакеры похитили миллиарды долларов в криптовалюте с начала года

Об этом сообщает CoinTelegraph cо ссылкой на специалистов компании Carbon Black, работающей в сфере кибербезопасности.

Отмечается, что зачастую речь идет не о преступных группировках, а о простых пользователях.

В компании насчитали в дарквебе 12 тысяч площадок с 34 тысячами предложений, которыми могут воспользоваться для похищения средств даже далекие от хакерства и технологий лица.

Цена на вредоносное ПО может стартовать от 1 доллара, а в среднем оно обходится в 224 доллара и имеет пользовательскую поддержку.

Атакам зачастую подвергаются криптобиржи: на них пришлось 27% активности злоумышленников. 21% атак связан с атаками на компании: часто злоумышленники взламывают внутренние системы и требуют криптовалюту в качестве выкупа.

Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в США, Китае и Великобритании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", львовский отдел киберполиции разоблачил 17-летнего хакера в создании и распространении компьютерного вируса-шифровальщика. Сообщается, что парень использовал специальные компьютерные блоки, предназначенные для создания и хранения (постройки) вируса-шифровальщика без наличия специальных знаний у злоумышленника.