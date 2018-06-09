05:00 09.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Дело Януковича продолжат рассматривать в конце июня

Оболонский районный суд города Киева, который рассматривает дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, объявил перерыв до 21 июня.

Дело Януковича продолжат рассматривать в конце июня

Как заявил в пятницу, 8 июня, на заседании судья Владислав Девятко, учитывая, что в настоящее время свидетелей больше нет, объявляется перерыв до десяти утра 21 июня. Сегодня на заседании проходил допрос свидетеля защиты – бывшего начальника службы безопасности экс-президента Януковича Владимира Павленко.

После завершения допроса защита Януковича попыталась ходатайствовать о допросе дополнительных свидетелей, но судья заявил, что время для подобных ходатайств уже закончилось.

21, 22, 26 и 27 июня мы работаем. А также с 16 по 20 июля. Это даты для окончания допроса тех свидетелей, которые были удовлетворены судом. 30 июля мы начинаем судебные дебаты, - пояснил Девятко, назвав, при этом, ходатайство защитников "злоупотреблением".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в среду, 6 июня, назначил судебные дебаты в деле по обвинению бывшего президента Украин Виктора Януковича в государственной измене. Дебаты назначены на 30 и 31 июля. Как пояснил председательствующий судья Владислав Девятко, завершая сегодняшнее заседание, суд определяет окончательную дату судебных дебатов.


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