Аэропорт "Борисполь" попал в десятку худших из лучших аэропортов мира

Об этом сообщает пресс-служба составителей рейтинга.

Отмечается, что в результате исследования использовали данные за первый квартал 2018 года.

Рейтинг составлялся исходя из трех факторов: соблюдение графика авиарейсов, качество обслуживания и оценка результатов обработки жалоб клиентов.

Так, по результатам исследования, "Борисполь" оказался на 135 из 141 отметки в рейтинге, обойдя лишь аэропорт Манчестера и Станстед в Британии, шведский Стокгольм-Бромма, Париж-Орли и Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери во Франции, а также Международный аэропорт Кувейта.

Также AirHelp сформировала и анти-топ авиаперевозчиков. В десятку худших попал и лоу-костер Ryanair который подписал соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов" в марте 2018 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", международный аэропорт "Киев" имени Сикорского намерен увеличить в 2018 году пассажиропоток на 55,6% – до 2,8 млн человек. По его словам, по итогам 2018 года планируется обслужить около 2,8 млн человек на прилет и вылет уже с новыми мощностями.