20:17 08.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Золотая молодежь" чиновников Минобразования - кого и за что будут судить на этот раз

Шевченковский районный суд возбудил уголовное производство в отношении сына заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца Михаила.

Об этом передает пресс-служба судебного ведомства.

Сообщается, что родного несовершеннолетнего сына замминобразования Ковтунца обвиняют в совершении вооруженного налета на посыльного торговой компании. Инцидент произошёл в начале марта. Молодчики пытались отобрать у курьера интернет-магазина Iphone 8 Plus. Пострадавшему удалось убежать с товаром.

Прокуроры и судьи уже согласовали начать рассмотрение дела на следующей неделе, время и место заседания покамест не известно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Министерстве образования и науки Украины заявили о запуске конструктивных консультаций с венгерской общиной касательно имплементации языковой статьи закона Украины "Об образовании". 


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