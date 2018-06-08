"Золотая молодежь" чиновников Минобразования - кого и за что будут судить на этот раз

Об этом передает пресс-служба судебного ведомства.

Сообщается, что родного несовершеннолетнего сына замминобразования Ковтунца обвиняют в совершении вооруженного налета на посыльного торговой компании. Инцидент произошёл в начале марта. Молодчики пытались отобрать у курьера интернет-магазина Iphone 8 Plus. Пострадавшему удалось убежать с товаром.

Прокуроры и судьи уже согласовали начать рассмотрение дела на следующей неделе, время и место заседания покамест не известно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Министерстве образования и науки Украины заявили о запуске конструктивных консультаций с венгерской общиной касательно имплементации языковой статьи закона Украины "Об образовании".